Confindustria: presidente Udine, 'India è hub fondamentale'

(ANSA) - UDINE, 30 OTT - "L'India rimane un hub fondamentale, un mercato di vaste dimensioni imprescindibile per l'industria italiana. Al momento è il Paese con maggior crescita del Pil tra i G20. Questo summit ha sicuramente rinnovato l'interesse bilaterale per incrementare le relazioni economiche e culturali tra i nostri Paesi". E' quanto afferma in una nota Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, commentando la missione dell'associazione degli industriali friulani da lei guidata a New Delhi in occasione del Tech Summit 2018. "C'è una forte spinta alla digitalizzazione e all'Industria 4.0 - ha proseguito Mareschi Danieli -, mettendo a frutto le collaborazioni eccellenti nel campo industriale e scientifico tra Italia ed India. Il 2018 è l'anno della spinta dei rapporti Italia-India". Nel 2017 l'interscambio Italia-India si è attestato a quota 8,7 miliardi di euro (+16,1% rispetto al 2016). In particolare quello regionale nei confronti del Sub continente indiano è stato di quasi 200 milioni di euro. (ANSA).