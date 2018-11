Legambiente: rapporto 2017, stabile qualità aria Fvg

(ANSA) - UDINE, 29 OTT - In Fvg nel 2017 la qualità dell'aria in regione è rimasta relativamente stabile - ad eccezione dell' ozono, e il biossido di azoto, in progressiva decrescita negli ultimi 4 anni - nessuna città capoluogo supera il limite di legge. Piccolo incremento per le polveri sottili: solo Gorizia e Trieste registrano livelli pari al valore obiettivo per la salute (20 g/m3) indicato dall'Oms. E' quanto risulta dal 25/o rapporto ''Ecosistema Urbano'' (commento ai dati 2017), di Legambiente presentato dal presidente di Legambiente FVG, Sandro Cargnelutti. Diversamente dal 2016, la concentrazione di ozono ha superato la soglia di protezione della salute umana a Udine, Trieste, Pordenone, con un numero di giorni di superamento simile (40 a Ts e 50 a Pn e Ud). ''Nessun capoluogo friulano - si legge - ha ricevuto il punteggio addizionale previsto per quelle città che si contraddistinguono per politiche innovative nella gestione delle acque e dei rifiuti e nell'efficienza di gestione del trasporto pubblico''.(ANSA).