Influenza:via a vaccini in Fvg,in 2017 raggiunto 55% over 65

(ANSA) - TRIESTE, 26 OTT - Parte il 30 ottobre e proseguirà fino al 31 dicembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale, rivolta in particolar modo alle persone con più di 65 anni e alle categorie a rischio. L'iniziativa è stata presentata oggi a Trieste dal vice presidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a cui è stato somministrato il vaccino.

Nella scorsa stagione - è stato spiegato - si è registrato un modesto incremento nell'adesione alla vaccinazione raggiungendo circa il 55% tra gli over 65 in Fvg, contro una media nazionale del 53%. Complessivamente sono state vaccinate 174mila 527 persone con più di 64 anni (erano circa 169 mila l'anno prima); 39.925 persone sotto i 64 anni con patologie a rischio. "La cultura della prevenzione è importante. L'anno scorso ci sono state delle situazioni di difficoltà", ha affermato Riccardi, riferendosi ai 66 casi gravi di influenza e ai 6 decessi: l'età media dei casi gravi è di 60 anni, sono soprattutto persone con fattori di rischio, per lo più non vaccinati.