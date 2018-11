Incidenti stradali: urta autocarro, tir finisce contro bar

(ANSA) - UDINE, 26 OTT - Un autoarticolato si scontra con un autocarro e termina la corsa contro le vetrate di un bar. E' successo intorno alle 11.40 di stamani a Codroipo (Udine). L'automezzo, adibito al trasporto di materiale inerte, viaggiava scarico ed era diretto a Pordenone quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro proveniente da Udine. Il conducente del tir ha perso il controllo del mezzo che è finito contro le vetrate del locale. L'uomo non ha riportato conseguenze, mentre il conducente dell'autocarro è rimasto incastrato all'interno della cabina del suo mezzo. Per estrarlo si è reso necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Codroipo. Sul posto anche i Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento (Pordenone), il personale sanitario, l'elisoccorso e la polizia municipale.

Data ultima modifica 26 ottobre 2018 ore 19:15