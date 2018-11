Europee:Navracsics,giovani italiani avranno ruolo importante

(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - "I giovani italiani avranno un ruolo molto importante nelle prossime elezioni europee. Quando parliamo della riforma dell'Ue, dobbiamo partire proprio dai giovani". Lo ha detto il Commissario Ue per l'Istruzione, Tibor Navracsics, intervenendo oggi a Trieste alla presentazione dei Campionati europei di Calcio Under 21 che saranno disputati in Italia a giugno 2019. Nei loro confronti, ha proseguito, "nutriamo delle aspettative, perché speriamo che siano degli europei migliori di noi". "Se vogliamo ricostruire l'Unione europea - ha precisato Navracsics - allora dobbiamo ricominciare insieme e bisogna ripartire dall'Europa centrale. E i giovani, l'istruzione e lo sport sono fattori essenziali per questo rinnovo". "L'Italia - ha poi concluso il Commissario Ue - è uno dei punti di forza dell'Ue, e in particolare del mio programma. In campo di istruzione, cultura e sport, l'Italia è un pilastro dell'Europa".(ANSA).