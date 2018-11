Salute: 'Banca cuore', torna a Trieste truck tour

(ANSA) - TRIESTE, 23 OTT - Dal 24 al 26 ottobre il Truck Tour della campagna nazionale itinerante 'Banca del cuore' sarà di nuovo a Trieste, in Piazza Sant'Antonio. Sarà l'occasione per incontrare esperti che indichino come per prevenire e curare le malattie cardiovascolari con sani stili di vita e trattamenti specifici ove necessario. Il Centro Cardiovascolare e la Cardiologia di Trieste saranno presenti con medici e infermieri, le Associazioni Cardiopatici, Associazioni sportive, LILT saranno a disposizione delle persone che vorranno sottoporsi a uno screening gratuito delle malattie cardiovascolari e chiederanno consigli pratici. Durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente varie prestazioni come screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico con il rilascio gratuito della card BancomHeart attiva; stampa dell'elettrocardiogramma con valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart. (ANSA).