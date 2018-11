Meteo: Protezione civile Fvg, allerta colore giallo

(ANSA) - TRIESTE, 23 OTT - Un allerta meteo di grado "giallo" è stato diramato dalla Protezione civile del Fvg per le zone montane nel nord della regione per domani. E' raccomandata "massima vigilanza sul territorio, al fine di predisporre eventuali tempestive misure di pronto intervento, e si raccomanda ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti", riporta il bollettino.

In particolare, sulla zona montana in quota, oltre i 1500-2000 metri, soffierà vento forte da nord o nord-ovest, e anche nei fondovalle, specie in quelli più alti, saranno possibili raffiche localmente anche forti, prevede la Protezione civile. (ANSA).