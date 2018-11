Escursionista e cane bloccati in canalone in Friuli, salvato

(ANSA) - UDINE, 22 OTT - Un escursionista, di 55 anni, è rimasto bloccato in una zona impervia e pericolosa sul Monte Chiampon nelle Prealpi Giulie a Gemona del Friuli (Udine) ed è stato soccorso nel tardo pomeriggio dai tecnici della stazione di Udine Soccorso alpino e speleologico con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile. L'uomo seguiva una traccia Gps per scendere a valle e si è ritrovato improvvisamente in un tratto impervio, bloccato con il suo cane a 900 metri di quota, in prossimità dei salti rocciosi verso Sella Sant'Agnese. L'animale era caduto per alcuni metri ma senza riportare conseguenze. L'uomo è stato individuato grazie al sistema di geolocalizzazione Sms Locator. Calati dall'elicottero in una radura nella zona di Creta Storta, sei tecnici del Cnsas hanno allestito 90 metri di corde di sicurezza per calarsi a recuperare l'uomo e il cane in un canalone.

Operazione durata un'ora e mezza. (ANSA).