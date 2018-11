Banca Generali: verso acquisizione di Nextam Partners

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Banca Generali ha formalizzato un'offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - finalizzata all'acquisizione del 100% di NEXTAM Partners boutique finanziaria attiva dal 2001 nell'asset e wealth management oltre che nell'advisory per la clientela private ed istituzionale in Italia. L'operazione, si legge in una nota, si inserisce nel più ampio percorso di crescita avviato da Banca Generali nel private banking, finalizzato a rafforzare la gamma dei servizi offerti e le proprie competenze distintive nell'asset management e nell'advisory. NEXTAM Partners conta circa 2.500 clienti, per conto dei quali il gruppo gestisce circa 5,5 miliardi di euro di masse in advisory, unitamente ad ulteriori 1,3 miliardi di euro in asset management.(ANSA).