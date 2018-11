Grande Guerra:Walk of Peace, itinerario da Mangart a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - Una cinquantina di siti sul fronte italiano e altrettanti in Slovenia compongono il progetto 'Walk of peace' - percorsi di pace - che PromoturismoFvg ha ideato sui luoghi della Grande guerra sfruttando gli Interreg Italia-Slovenia e che saranno operativi entro il prossimo mese di novembre. Si tratta di percorsi che dalle pendici del Mangart, le cui gallerie vennero sfruttate dagli austriaci per sorprendere alle spalle gli italiani durante la cosiddetta rotta di Caporetto nell'ottobre del 1917, arriveranno a Trieste, sperabilmente - secondo l'ideatore del progetto Nicola Revelant - al molo Audace dove sbarcano i bersaglieri che liberarono la città. Percorsi dove gli utenti - in bici elettriche, ma anche a piedi o con bus navetta che all'occorrenza saranno messi a disposizione dei turisti - potranno rivedere i luoghi dove si combatté, vari cimiteri, gallerie, postazioni, mausolei, trincee e tutto quello che in questi anni di rievocazioni è stato rimesso a posto.(ANSA).