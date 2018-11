Industria:Manelli(Snaidero) puntiamo a 125mln fatturato 2018

(ANSA) - UDINE, 20 OTT - "Il 2017 ha chiuso con un fatturato lordo consolidato di 114 milioni di euro lordi prevediamo di arrivare nel 2018 a circa 125 milioni, tramite tutti i nostri marchi ossia Snaidero in Italia e all'estero, Rational in Germania e nel resto del mondo, Arthur Bonnet e Comera in Francia". E' l'auspicio della Snaidero Spa, azienda italiana produttrice di mobili e cucine, quinta società d'Europa e prima in Italia per dimensioni, come indica l'a.d., Massimo Manelli.

In occasione dello Snaidero Open Day 2018, nel quartier generale dell'azienda a Majano (Udine), forte di un Ebitda 2018 positivo, Manelli anticipa i progetti: vogliamo "crescere con redditività per produrre risorse disponibili da reinvestire in azienda e puntare a migliorare costantemente in tutto il mondo la qualità del prodotto e il servizio al cliente. Snaidero è un marchio storico che riteniamo possa essere testimone di una nuova fase di sviluppo". La produzione del gruppo è destinata per il 78 per cento ai mercati esteri. (ANSA).