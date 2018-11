Musica: torna Jazz & Wine of Peace 2018

(ANSA) - TRIESTE, 19 OTT - Torna in Italia Jazz & Wine of Peace, il festival che da mercoledì 24 a domenica 28 ottobre, porterà nel Collio friulano e sloveno i grandi nomi del jazz mondiale. In tutto 40 i concerti in cartellone per questa 21/a edizione - organizzata dal Circolo Controtempo - che saranno ospitati non solo nel Teatro di Cormòns, centro nevralgico della manifestazione, ma anche nelle migliori cantine e aziende vinicole del Collio (in tutto 25), in alcune tra le più belle ville e dimore storiche del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia, in castelli e abbazie. In arrivo artisti leggendari quali John Scofield (giovedì 25, alle 21.30 al Teatro di Cormòns) per l'anteprima europea del suo nuovo disco; il brasiliano Egberto Gismonti (venerdì 26, alle 21.30), o ancora, l'Art Ensemble of Chicago & Guests (sabato 27, alle 21.30), in Europa per festeggiare i 50 anni di storia del gruppo, con due sole tappe in Italia (il concerto a Cormòns e Milano per inaugurare "Jazz Mi)".(ANSA).