Regione: Zanin, Lega da federalista a semi-sovranista

(ANSA) - TRIESTE, 18 OTT - "E' paradossale come noi, provenienti da una regione come il Friuli Venezia Giulia che oggi è guidata da una maggioranza di centrodestra a trazione leghista, dobbiamo registrare che il partito di maggioranza relativa ha registrato una metamorfosi, perché da partito federalista e autonomista, si è trasformato in un partito semi-sovranista, spostando l'attenzione più allo Stato. Ma secondo me non si risponde a una idea di Europa con una idea di chiusura dello Stato, perché poi queste cose rischiano di essere fortemente limitative nella relazione con le altre realtà". Lo ha detto in un forum organizzato dall'ANSA il presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin. (ANSA).