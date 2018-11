Fincantieri: costruirà altre quattro navi Msc Crociere

(ANSA) - TRIESTE, 18 OTT - Fincantieri costruirà, per MSC Crociere, altre 4 navi del segmento extra-lusso per un valore complessivo di oltre due miliardi di euro. E' stata annunciata oggi la firma di un memorandum d'intesa in tal senso. La consegna delle navi, che appartengono a una nuova generazione altamente innovativa, verranno consegnate a partire dalla primavera 2023, una ogni anno. Avranno una stazza lorda di circa 64 mila tonnellate e saranno dotate di 500 cabine.

L'ordine porta a 8 le navi di MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo che saranno costruite in Italia con Fincantieri. Con queste 4 nuove navi, il piano di investimenti di MSC Crociere, che non ha paragoni nel settore, prevede la costruzione di 17 navi entro il 2027 (investimento complessivo di 13,6 miliardi di euro). Con questo progetto Fincantieri porta a 53 il numero delle navi da crociera nel portafoglio ordini della società e si conferma leader assoluto", ha commentato Giuseppe Bono, a.d.

Fincantieri. (ANSA).