Rissa tra clienti, chiuso bar per 20 giorni a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 17 OTT - Un bar di via Raffineria a Trieste è stato chiuso per 20 giorni dopo che lunedì al suo interno è scoppiata una rissa tra clienti. A notificare il provvedimento sono stati gli agenti della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Trieste. A seguito di alcuni accertamenti, il gestore è stato sanzionato anche per illeciti amministrativi, con una contravvenzione di oltre 20 mila euro. Dall'inizio dell'anno sono stati circa 130 i controlli eseguiti nei confronti di esercizi pubblici, sale slot e sale scommesse: quindici i verbali emessi per somministrazione di sostanze alcoliche fuori dell'orario stabilito dalla legge; nove invece le chiusure temporanee, imposte dal Questore, ai locali in cui sono emersi problemi di ordine pubblico. (ANSA).