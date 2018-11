Enogastronomia: 27 chef stellati per Ein Prosit a Tarvisio

(ANSA) - TRIESTE, 17 OTT - Saranno 27 gli chef e 29 le stelle Michelin presenti alla ventesima edizione della rassegna enogastronomica "Ein Prosit" in programma da domani a domenica a Tarvisio e Malborghetto (Udine). Tra i protagonisti della kermesse anche il numero 3 della classifica The World's 50 Best Restaurant, Mauro Colagreco, chef argentino di origini italiane, patron del ristorante Mirazur, a Menton, in Costa Azzurra.

Assieme a lui, per riscoprire sapori e contaminazioni, ci sarà anche Gaggan Anand, numero 5 nella classifica mondiale, primo in quella asiatica.

Oltre 100 gli appuntamenti in programma tra mostra assaggio, degustazioni guidate, laboratori dei sapori, cene nelle case e nei ristoranti con chef italiani e internazionali e incontri con 150 tra i più importanti produttori del panorama enogastronomico italiano e internazionale.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e del Passo Pramollo, con la Regione Fvg e PromoturismoFvg. (ANSA)