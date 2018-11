Fisco: Danieli assoluzione frode, condanna esterovestizione

(ANSA) - TRIESTE, 16 OTT - Assoluzione per il reato di frode fiscale e condanna per la esterovestizione. E' la sentenza del Tribunale di Udine al processo per una presunta evasione e maxi frode fiscale contestata dalla Procura ai vertici del Gruppo Danieli di Buttrio. Il presidente Giampietro Benedetti, Alessandro Brussi e Enzo Ruscio per i quali il pm Claudia Danelon aveva chiesto condanna da 1 a 4 anni, sono stati assolti dal reato di frode fiscale; invece sia Benedetti che Ruscio sono stati condannati a un anno e 10 mesi con condizionale ciascuno per l'accusa di aver 'esterovestito' alcune società, e alla confisca di beni per 30 milioni. Assolti invece i quattro amministratori delle società lussemburghesi. La difesa ha già annunciato appello. Il Gruppo Danieli ha espresso "soddisfazione" per la sentenza di assoluzione con formula piena emessa dal Tribunale di Udine in merito all'ipotesi di frode fiscale ma ha "manifestato viva sorpresa quanto alla condanna pronunciata relativamente alla contestata ipotesi di esterovestizione".