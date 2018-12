Musica: Goran Bregovic in concerto al Politeama Rossetti

(ANSA) - TRIESTE, 15 OTT - Torna a Trieste venerdì 12 aprile 2019, Goran Bregovic, musicista e compositore, icona della musica balcanica. Insieme a lui, sul palco del Politeama Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, ci saranno i suoi 18 orchestrali: sei fiati, due voci bulgare, un sestetto di voci maschili e un quartetto d'archi. L'artista bosniaco porterà in tour la sua ultima produzione, "Three Letters from Sarajevo", incentrata sul tema della diversità religiosa e della coesistenza pacifica. "Io sono di Sarajevo - ricorda l'artista - sono nato su una frontiera: l'unica dove si incontravano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani. Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E mi sento anche un po' gitano, forse perché per mio padre, colonnello dell'esercito, era inaccettabile che facessi il musicista, un mestiere "da gitano", come diceva lui". (ANSA).



