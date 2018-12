Barcolana 50: illycaffè celebra con mug della Abramovic

(ANSA) - TRIESTE, 15 OTT - illycaffè celebra la 50/a Barcolana con la nuova mug illy Art Collection dell'artista Marina Abramović, una delle personalità più conosciute e controverse dell'arte contemporanea, celebre per l'utilizzo del proprio corpo come strumento di espressione. L' edizione speciale della illy Art Collection riprende l'immagine e il messaggio scelti dalla Abramović per il Manifesto di Barcolana50: 'We are all in the same boat', navighiamo tutti sullo stesso mare e sulla stessa Terra. "Anche quest'anno abbiamo voluto celebrare la Barcolana con una illy Art Collection - ha spiegato Massimiliano Pogliani, a.d. di illycaffè - lo abbiamo fatto insieme a Marina Abramović che, applicando gli schemi e il linguaggio dell'arte alla tazzina mug, ci ricorda che il pianeta è la nostra casa e come tale va salvaguardato." Le illy Art Collection sono nate nel 1992 dalla passione e dall'amore per l'arte di illy. La mug illy Art Collection di Marina Abramović è già in vendita (al prezzo di 25 euro).

