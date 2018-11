Corpo senza vita di uomo trovato in fiume vicino Aquileia

(ANSA) - TRIESTE, 14 OTT - Il cadavere di un uomo dell' apparente età di circa 50 anni è stato trovato oggi impigliato in un albero nelle acque del fiume Terzo, che scorre nella riserva di caccia di Aquileia. A notare il corpo senza vita è stato un cacciatore aquileiese, come riporta il sito del quotidiano Messaggero Veneto. L'uomo potrebbe essere morto per annegamento.

Gli investigatori dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme con i vigili del fuoco, stanno tentando di individuare la vittima e indagano per risalire alle cause della morte.

(ANSA).



Data ultima modifica 15 ottobre 2018 ore 13:42