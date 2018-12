Montagna: trovato ciclista disperso in Friuli

(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - E' stato trovato questa mattina, incolume, il ciclista tedesco di 58 anni disperso ieri sera. I soccorritori che lo cercavano lo hanno individuato mentre camminava, senza bicicletta, lungo il sentiero 704.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Udine, assieme a quelli della Guardia di Finanza, ieri avevano avviato ricerche del ciclista, partito in mattinata per un giro in mountain bike e non più rientrato alla base. L'uomo, ciclista esperto ed allenato, è in vacanza con la famiglia in Friuli. (ANSA).