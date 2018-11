Fincantieri-Leonardo, più collaborazione in settore navale

(ANSA) - TRIESTE, 9 OTT - Fincantieri e Leonardo rafforzano la collaborazione nel settore navale rilanciando la Joint Venture Orizzonte Sistemi Navali. I due gruppi, informa una nota, hanno concordato i principi guida di un'intesa nel settore delle navi militari che permetterà loro di competere su un mercato sempre più dinamico, valorizzando le reciproche competenze sviluppate in ambito nazionale in un'ottica di Sistema Paese. Obiettivo è quello di far assumere a Orizzonte Sistemi Navali la responsabilità del Sistema di Combattimento e della definizione dei requisiti dei sottosistemi, compreso il Sistema di Comando e Controllo. In base all'intesa, Fincantieri rimarrà Prime Contractor e interfaccia unica verso il cliente, mentre Leonardo conserverà il suo ruolo di progettista e fornitore dei sistemi e apparati del Sistema di Combattimento e del Sistema di Comando e Controllo, rinsaldando la sua presenza sul mercato attraverso il rapporto di partnership privilegiata già in essere con Fincantieri.(ANSA).



Data ultima modifica 09 ottobre 2018 ore 13:07