Nasce alleanza caffè, accordo tra illy e Jab

(ANSA) - TRIESTE, 8 OTT - Un accordo di licenza per la produzione e distribuzione di capsule in alluminio a marchio illy. Lo hanno annunciato oggi a Milano illycaffè e Jab, attraverso la sua piattaforma Jde. Jde - si legge in una nota congiunta - produrrà le nuove capsule nel rispetto degli standard di eccellenza di illycaffè e le renderà disponibili sul mercato globale nella prima metà del 2019. Jde produrrà e distribuirà, a livello internazionale, le nuove capsule nel canale Retail (sia nella Distribuzione Moderna, sia nel tradizionale). Inoltre - aggiunge la nota - per massimizzare le sinergie con la propria presenza omni-channel, illycaffè si occuperà della distribuzione in Italia e in tutti gli altri canali di vendita. (ANSA).