Sentito nuovamente fidanzatino

(ANSA) - UDINE, 07 OTT - Gli investigatori della Polizia hanno ascoltato ieri, in qualità di persona informata sui fatti, il fidanzatino di Alice, la studentessa friulana di 16 anni morta mercoledì all'interno di un bagno della stazione ferroviaria di Udine per sospetta overdose da eroina. Secondo quanto si è appreso, l'adolescente avrebbe confermato la prima versione dei fatti: dopo essersi chiusi in un bagno della stazione, hanno assunto la droga. L'adolescente si è assopito e, ripresosi, ha trovato la fidanzatina addormentata e ha tentato di risvegliarla senza però riuscirci.

Il minore è stato riascoltato anche alla presenza del pubblico ministero Andrea Gondolo che ha aperto un fascicolo per cessione di stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto a carico di ignoti per individuare il fornitore della sostanza.

Gli esami autoptici confermerebbero la morte per overdose.

Riscontri più approfonditi sono attesi dagli esami tossicologici. La minorenne sarebbe morta dopo aver assunto una dose di eroina gialla.