Canfora, viviamo un pericoloso periodo che ricorda il 1914

La storia si pensa per analogie. Oggi mi sembra un po' il 1914: un momento in cui le grandi potenze si sentono talmente forti da poter rischiare.

Questo è pericolosissimo, ma siccome non avviene mai una ripetizione degli eventi sic et simpliciter, speriamo che l'esito sia diverso". Lo ha detto all'ANSA lo storico Luciano Canfora rispondendo alla domanda su quale momento storico gli ricorda quello che stiamo vivendo. Intervenendo sul tema della disuguaglianza sociale che porta spesso le persone a migrare, sostiene: "ognuno di noi vive in prima persona i concetti di uguaglianza e disuguaglianza in qualunque contesto sociale, lavorativo e culturale. L'idea che la disuguaglianza sia di per se un'ingiustizia è quasi spontanea, ma fa a pugni con altre spinte che non sono prive di senso". A questo proposito Canfora commenta la vicenda del premier e del suo portavoce, Casalino, che guadagnerebbe più dello stesso Conte. "Mi ha fatto ridere che si stia disquisendo di questo".(ANSA).