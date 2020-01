Due arresti ed una denuncia per furti

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - Grazie alla segnalazione di un cittadino, che aveva notato due uomini con fare sospetto, i carabinieri hanno arrestato a Cortaccia due ladri in flagranza.

Si erano infatti appena introdotti in un ambulatorio medico e stavano portando via oggetti di valore ed un pc portatile. I due uomini di 25 e 23 anni sono così stati arrestati.

I carabinieri di Bolzano sono invece risaliti ad un ladro che aveva portato via da una sala giochi del capoluogo quasi 4 mila euro. Il 26enne di origine libanese, in un attimo di distrazione del gestore si era impossessato dei soldi in contanti. Grazie alle telecamere di sorveglianza i militari sono risaliti all'uomo che è stato denunciato. Nessuna traccia invece del denaro rubato.