Startup monitora i cambiamenti climatici

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - Le sfide del cambiamento climatico hanno generato nuovi mercati. È il caso di MobyGis, startup di sette giovani ingegneri ambientali trentini, veneti e lombardi insediata al Bic di Trentino Sviluppo a Pergine Valsugana, in Trentino, impegnata a monitorare neve, ghiacciai e corsi d'acqua.

In Andalusia aiutano la municipalità di Siviglia a ottimizzare le forniture idriche in base alle previsioni sulla siccità. In Germania, nella regione del fiume Reno, supportano industrie e assicurazioni per cui è importante conoscere quando e quanto il fiume non sarà navigabile per il trasporto merci.

"Tra poco studieremo anche i dati dei Pirenei", racconta Matteo Dall'Amico, fondatore e ceo di MobyGis. Grazie ai modelli previsionali il team, età media 30 anni, può fare affidamento su 256 milioni di dati. Il progetto è aperto anche ai singoli cittadini che possono, tramite la app Mysnowmaps, inserire una misura di neve durante le uscite di scialpinismo, contribuendo quindi al monitoraggio.