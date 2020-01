(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Un uomo di 58 anni è rimasto coinvolto in un grave infortunio oggi in un'azienda agricola di Cavareno, in alta val di Non.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo pare sia caduto dal tetto di una stalla. Dopo i primi soccorsi, è stato elitrasportato in gravissime condizioni all'ospedale S.Chiara di Trento. La dinamica dell'infortunio è al vaglio dei carabinieri.



Data ultima modifica 18 gennaio 2020 ore 19:29