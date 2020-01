Domani neve fino a fondovalle

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Una breve perturbazione porterà domani neve in alcune valli del Trentino Alto Adige, dove sono attesi fino a 5 centimetri. In montagna potrebbero cadere fino a 10 centimetri di neve.

Dopo un avvio di inverno con nevicate record a novembre, da settimane regna invece il bel tempo. Le ultime precipitazioni risalgono infatti a quasi un mese fa, poco prima di Natale. Dopo la 'spolverata' di domani tornerà di nuovo il sole a farla da padrona.

Anche in Trentino il tempo domani sarà coperto al mattino con probabili deboli precipitazioni, specie sui settori meridionali; le precipitazioni potranno essere localmente nevose anche fino a quote medio-basse con temperature minime in aumento e massime in calo.



