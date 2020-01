Adesione del 90% allo sciopero dei trasporti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - Il 90% del personale viaggiante ha aderito fino a questo momento alla protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal per il rinnovo del contratto aziendale. "Per noi le richieste di Provincia e Trentino Trasporti restano irricevibili - sottolineano in una nota i segretari della quattro sigle sindacali, Stefano Montani, Massimo Mazzurana, Nicola Petrolli e Michele Givoli (Faisa) -. I lavoratori hanno già contribuito in modo importante al recupero della produttività. È ora che si investa sui lavoratori e sul miglioramento della viabilità sia urbana che extraurbana. Dunque si stanzino prima risorse sufficienti a garantire un rinnovo dignitoso per il personale e dopo si apra un confronto serio e leale sulla produttività", commentano i sindacalisti.