Giornata della memoria, appuntamenti a Trento e Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - La Fondazione Caritro e la Fondazione Museo storico del Trentino rinnovano l'appuntamento per commemorare le vittime dell'Olocausto. In occasione della Giornata della memoria, da lunedì 20 a venerdì 31 gennaio sono previste a Trento e Rovereto una serie di iniziative e manifestazioni per approfondire le vicende legate all'Olocausto e sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze della Shoah.

In via Calepina 1, a Trento, sarà allestita la mostra "Disegna ciò che vedi. Helga Weissovà: da Terezìn i disegni di una bambina". Si tratta di un percorso espositivo a ingresso libero (da lunedì a venerdì, ore 9-13 e 14-16.30, sabato e domenica ore 10-19). L'iniziativa verrà replicata nella sede di Caritro in piazza Rosmini 5, a Rovereto, con le stesse modalità (dal lunedì al venerdì, ore 9-13, sabato e domenica ore 10-19).

Nelle sedi della mostra verrà proiettato a ciclo continuo il film "La città che Hitler regalò agli ebrei". Previsti incontri dedicati ai giovani sul tema "Le origini della Shoah".