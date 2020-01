Agenda 2030 in Trentino, al via l'iter partecipativo

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - Dopo l'approvazione degli obiettivi strategici, avvenuta nelle passate settimane, la Giunta provinciale di Trento ha dato il via al processo partecipativo per l'elaborazione delle linee guida dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in Trentino.

Il progetto, che si avvale della collaborazione del Servizio statistica provinciale (Ispat) e del Muse, prevede il coinvolgimento di cittadini, organizzazione di categoria e associazioni del terzo settore per trovare nuove idee e soluzioni ai dieci obiettivi prioritari su cui si concentrerà l'agenda a livello locale. "Ci proponiamo di costruire il futuro del nostro territorio, coinvolgendo i cittadini in un percorso che intendiamo più partecipato possibile" ha detto il vice presidente della Provincia, Mario Tonina. I temi che verranno affrontati sono la povertà, gli stili di vita, l'acqua, il territorio, l'economia circolare, la responsabilità sociale, il turismo sostenibile, l'agricoltura, la riduzione delle emissioni e la parità di genere.