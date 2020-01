Polfer, 3.167 persone controllate durante le feste

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Il 2019 è terminato ed è già tempo di bilancio per il Compartimento Polfer per Verona ed il Trentino Alto Adige, competente per le provincie di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano.

L'incremento dell'attività, nel periodo delle festività natalizie, ha riguardato tutte le province di competenza.

Complessivamente, gli Uffici Polfer hanno garantito 561 servizi di vigilanza alle stazioni ferroviarie, scortato 49 convogli ferroviari ed eseguito 28 pattuglie lungo la linea ferroviaria.

I servizi antiborseggio sono stati 29. Le persone identificate sono state 3167, di cui 1262 cittadini stranieri, con 4 persone arrestate e 27 denunciate a piede libero. I poliziotti della Sottosezione Polfer di Trento e del Posto di Rovereto hanno svolto 65 servizi di vigilanza nelle stazioni indagando in stato di libertà una persona per resistenza a pubblico ufficiale.