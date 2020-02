Oltre 30.000 visitatori per i presepi in val di Sole

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Oltre 30.000 visitatori per l'edizione 2019 del "borgo dei presepi" in alta Val di Sole: presi d'assalto il Castello di San Michele, i mercatini, le vie e i palazzi del paese che ospitavano le 1.600 Natività.

Un successo al di là di ogni aspettativa per il Comune di Ossana e Apt Val di Sole che, anno dopo anno, conferma la bontà di puntare sull'elemento più tradizionale delle festività natalizie per risvegliare la passione che accomuna molti italiani e stranieri. "Questi numeri ci rendono orgogliosi - commenta il sindaco Luciano Dell'Eva - e sono un riconoscimento delle nostre scelte, degli sforzi dei tanti volontari e concittadini che si sono spesi con passione per la riuscita di questa edizione".