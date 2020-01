Torna a Trento la Notte bianca invernale

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Torna domani a Trento la Notte bianca invernale, organizzata dal Comune nell'ambito del cartellone 'Città del Natale'. I negozi, i bar ed i locali con musica dal vivo potranno rimanere aperti nella notte fra sabato 4 e domenica 5 gennaio fino alle 2, mentre i mercatini di Natale chiuderanno eccezionalmente alle 23.

In occasione dell'evento, sono state disposte alcune regole per garantire la sicurezza. In particolare è previsto il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non in contenitori chiusi (bottiglie, lattine) e in contenitori di vetro, oltre al divieto di somministrazione di bevande di ogni specie in bottiglie di vetro negli spazi esterni ai pubblici esercizi e agli altri esercizi autorizzati, dalle 19 del 4 gennaio alle 3 del 5 gennaio nel centro storico cittadino.