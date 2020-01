Industria: 11.000 addetti più in 6 anni

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Nel 2013 le imprese associate ad Assoimprenditori Alto Adige occupavano poco meno di 30.000 persone. Oggi il numero di collaboratrici e collaboratori delle 479 imprese aderenti all'associazione è salito a 41.212. "La crescita dei posti di lavoro è frutto soprattutto dello sviluppo positivo delle imprese dell'industria e dei servizi ad essa associati che da sempre rappresentano la forza della nostra associazione", afferma in una nota il presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Federico Giudiceandrea, illustrando alcuni numeri dell'edizione 2019 del bilancio sociale dell'associazione. Sono oltre 170 i Paesi in cui le imprese associate esportano il "made in Alto Adige", la bilancia commerciale (la differenza tra esportazioni e importazioni) è in attivo per 1,2 miliardi di euro: "In questo modo il commercio estero genera valore e posti di lavoro sul territorio", spiega Giudiceandrea.