Incendio in appartamento a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 2 GEN - I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano sono intervenuti per un incendio in un appartamento in via Rovigo, al terzo piano dello stabile al civico 47. Le cause del rogo, sviluppatosi poco prima delle 18 di martedì, non sono ancora chiare. Il rogo si è propagato velocemente a tutto l'appartamento provocando danni ingenti.

Una persona intossicata dal fumo, che ha invaso anche le scale dello stabile, è stata tratta in salvo e trasportata precauzionalmente in ospedale. L'incendio è però stato domato velocemente grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con il supporto dei volontari di Gries, del servizio sanitario e della polizia municipale.