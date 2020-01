A22, nessun aumento sul pedaggio

(ANSA) - BOLZANO, 2 GEN - Nessun aumento, nemmeno nel 2020, per i clienti di Autostrada del Brennero spa. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, non sono stati previsti incrementi delle tariffe autostradali rispetto alle attuali. Non si tratta di una novità per A22: negli ultimi sei anni, infatti, il pedaggio è stato incrementato una sola volta, nel 2018, dell'1,67%. Le tariffe autostradali della A22 sono rimaste invariate nel 2015, 2016, 2017, 2019 e, ora, nel 2020, che vedrà ancora una volta la conferma di quelle attualmente in vigore.

"La definizione del budget per il 2020 - osserva l'amministratore delegato, Diego Cattoni - era già stata fatta senza prevedere aumenti di tariffa. Nonostante questo, per il prossimo anno, abbiamo comunque stanziato 68 milioni di euro in manutenzioni. Per dare un'idea dell'importanza dell'investimento, che supera la già ottima media di 50 milioni l'anno, si tratta di 216.000 euro di manutenzioni per ogni chilometro", conclude l'ad.