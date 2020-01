Elisoccorso, arriva base in Val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Via libera al progetto pilota triennale per la creazione di una terza base dell'elisoccorso provinciale in Alta Val Venosta. Investimento di 7 milioni sino al 2022, il terzo elicottero si aggiungerà a quelli già operativi dalle basi di Bolzano e Bressanone. Negli ultimi 10 anni gli interventi di emergenza con l'utilizzo di elicotteri sono passati dai 2.409 del 2008 ai 3.566 del 2019. Il tempo medio di percorrenza è di 16 minuti per tutta la Provincia, tranne che per la Val Venosta dove arriva a 27 minuti. Il governatore Arno Kompatscher ha ribadito che proseguirà comunque la collaborazione con gli elisoccorsi in Svizzera e Austria.