Consorzio Bim Adige premia 12 laureati con borse di studio

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - Il Consorzio dei Comuni Bim dell'Adige ha premiato 12 studenti con altrettante borse di studio per aver realizzato delle tesi di laurea su temi che contribuiscano a migliorare la conoscenza delle vallate dell'Adige, dell'Avisio e del Noce da un punto di vista ambientale, artistico, paesaggistico, naturale, ed economico.

In occasione della cerimonia di consegna dei premi (2.000 euro ciascuno), tenutasi nella sala conferenze del Bim a Trento, il presidente del consorzio, Donato Preti, ha detto che "il consorzio da sempre riserva importati risorse per lo sviluppo culturale del territorio, per le associazioni di volontariato e per i ragazzi", ricordando i finanziamenti stanziati nel campo delle politiche giovanili.