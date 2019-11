Mattarella e Van der Bellen a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Cinquant'anni dall'approvazione del pacchetto di norme che ha dato vita al secondo Statuto di autonomia, 100 anni dal trattato di pace di Saint-Germain che sancì il passaggio dell'Alto Adige dall'Austria all'Italia.

Questi i motivi alla base della visita in Alto Adige dei presidenti della Repubblica di Italia e Austria, Sergio Mattarella e Alexander Van der Bellen, su invito del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. Oggi i presidenti saranno innanzitutto a Castel Tirolo, sopra Merano, dove alle ore 11.30, è in programma una cerimonia ufficiale.

Una volta terminato questo appuntamento, si recheranno alla scuola Savoy di Merano dove, attorno alle ore 12.30, saranno accolti dagli Schuetzen con il ricevimento tradizionale tirolese. A Bolzano è in programma alle ore 14 la visita al luogo dell'uccisione per mano fascista del maestro Franz Innerhofer, in via dei Vanga, quindi alle ore 14.30 l'ultima tappa presso il muro del lager di via Resia. Lo comunica la Provincia di Bolzano.