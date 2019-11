Taxi notturni a Trento, sconti per le donne

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - Il Comune di Trento ha siglato una convenzione con la cooperativa Radio taxi Trento, denominata "Taxi rosa", che prevede buoni sconto del valore di cinque euro, fruibili da ragazze e donne a partire dai 16 anni per una singola corsa effettuata, sui taxi locali, tra le ore 22 e le 6 del mattino.

Per l'iniziativa, valida fino al 31 dicembre 2020, il Comune ha stanziato 29.000 euro. I buoni, 5.800 in tutto, possono essere ritirati, previa registrazione, presso gli uffici del Servizio sviluppo economico, in via Alfieri 6. Gli sconti possono essere utilizzati solo da persone che viaggiano sole o accompagnate da altre donne o minori, con partenza dal comune di Trento e su tratte distanti non oltre i 50 chilometri dalla città.