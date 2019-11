'Mattinate Fai d'inverno', visite a Rovereto e Trento

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - Palazzo del Ben a Rovereto, attuale sede della Fondazione Caritro, e palazzo Saracini-Cresseri, a Trento, di proprietà e sede della Sat, sono le mete scelte dal Fai per l'ottava edizione delle "Mattinate Fai d'inverno", visite esclusive per le scuole a cura degli 'apprendisti ciceroni' del Fai, in programma da lunedì 25 a sabato 30 novembre.

In oltre cento città d'Italia saranno aperti più di 200 tesori selezionati perché speciali, curiosi e originali.

A Rovereto le visite saranno a cura degli apprendisti ciceroni dell'Istituto delle arti - Liceo artistico Depero, a Trento saranno in azione gli apprendisti ciceroni del Liceo linguistico Sophie Magdalena Scholl.