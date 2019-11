Dolomiti Superski anticipa stagione

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Grazie alle cospicue nevicate di questi giorni Dolomiti Superski anticipa l'apertura della stagione. L'avvio ufficiale è previsto per il 30 novembre.

È caduto ben mezzo metro di neve fresca dai 1.000 metri di quota in su, con picchi notevoli nelle zone più alte delle Dolomiti e si attendono altre cospicue nevicate nei prossimi giorni, per la gioia di chi non aspetta l'ora di poter ritornare in pista dopo la lunga pausa estiva. A Cortina d'Ampezzo, Arabba, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen e San Martino di Castrozza/Passo Rolle alcuni impianti e piste sono già in funzione e altri apriranno nei giorni, informa Dolomiti Superski.