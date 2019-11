Sci: sul Bondone stagione al via in anteprima il 30 novembre

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - La stagione sciistica sul monte Bondone inizierà in anteprima nel fine settimana del 30 novembre-1 dicembre con l'apertura degli impianti, e poi dal 6 dicembre in maniera continuativa. Lo rende noto il Comune.

Fra le novità di questa stagione c'è un nuovo impianto di illuminazione fisso a led che garantisce alta luminosità e basso consumo energetico. L'appuntamento con lo sci in notturna è confermato ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 22.30. Previsto poi un nastro d'imbarco per la seggiovia Montesel, con una tecnologia innovativa che permette alla pedana d'imbarco di alzarsi di 15 cm non appena il bambino si avvicina al cancelletto. Ci sarà inoltre un tapis roulant per la pista Cordela e un nuovo Baby Border Cross, tra dossi, cunette ed ostacoli imbottiti. Previsto poi l'allargamento della parte alta della pista Palon. Ci saranno skipass agevolati per i residenti e corsi di sci nordico e alpino per bambini. Anche per questa stagione sciistica sarà attivo lo skibus da Trento alla skiarea.