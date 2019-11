Disagi per neve e alberi caduti sulle strade in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - Il maltempo che ha colpito il Trentino ha provocato diversi disagi alla viabilità. I vigili del fuoco hanno svolto numerosi interventi. La strada provinciale 25 è chiusa da Garniga Vecchia fino alle Viote per il rischio di caduta piante e smottamenti. Stessa situazione anche sulla sp 85 del Bondone, in località Lagolo, e anche sulla sp 224 del Redebus in direzione Palù del Fersina e sulla provinciale 8 in località Bedollo.

Disagi alla viabilità, segnala Viaggiare in Trentino, anche lungo la ss 350 di Folgaria e della val d'Astico, dove si registrano code in direzione di Vicenza, in località Laste Basse ed in località Peneri, nel comune di Folgaria a causa di un camion rimasto bloccato per la neve. Traffico messo alla prova anche sulla ss 45 bis della Gardesana occidentale, con code in direzione di Trento alla galleria Montevideo a causa di un incidente. Chiusa per caduta piante anche la sp 64 di Fai in entrambe le direzioni da località Santel ad Andalo per pericolo caduta piante. La sp 138 della Borcola è chiusa dalla frazione Incapo a Passo Borcola, al confine con la provincia di Vicenza, a causa della neve e del forte vento. Chiusa anche la sp 3 del Monte Baldo in località San Valentino, sempre per neve.