Droga: traffico di hashish, un arresto a Trento

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - Un cittadino italiano di origini tunisine è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Trento al termine di un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di sette etti di hashish, contanti e lingotti d'oro.

L'operazione è il frutto di una serie di accertamenti compiuti per svariati giorni, grazie anche da alcune informazioni raccolte tra gli abitanti del quartiere di Roncafort di Trento. Dalle indagini della Finanza, il sospettato, senza attività lavorativa ma con un tenore di vita particolarmente elevato, è stato bloccato in auto ma ha tentato la fuga speronando il veicolo civetta dei finanzieri. Sulla sua auto sono stati trovati circa 7 etti di hashish, da cui era possibile ricavare oltre 700 dosi per un valore di oltre 20.000 euro. Nella sua casa sono stati trovati 15.000 euro in contanti, due lingotti d'oro per un valore di circa 10.000 euro e, inoltre, svariati apparati cellulari ed altri oggetti considerati utili per l'attività di spaccio.