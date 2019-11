'Donne e agricoltura', ecco le vincitrici del premio Acli

Charlize Theron donna dell'anno: festeggia con nuovo look e foto scattata in bagno. FOTO

La star premio Oscar è tornata al biondo chiaro che l'ha resa famosa e a un taglio molto corto. Lo ho sfoggiato a New York sul red carpet e sul palco del "Glamour Women of the year award". Su Instagram un post in cui beve champagne in abito da sera seduta sul gabinetto