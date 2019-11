Ferrovie: Rfi,elettrificazione linea Valsugana entro il 2025

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - L'elettrificazione della linea ferroviaria della Valsugana sarà completata nel 2025. E' la stima del direttore commerciale di Rfi Spa, Christian Calaneri, intervenuto oggi in occasione dell'incontro sul completamento delle tratte di accesso al tunnel di base del Brennero e alla mobilità in Trentino, tenutosi in Provincia a Trento.

"Attualmente la linea, di 95 chilometri, non è elettrificata, e permette il passaggio di 50 treni al giorno. Lo stanziamento della Provincia di 60 milioni di euro permetterà di elettrificare il tratto compreso tra Trento e Primolano prima delle Olimpiadi invernali di Cortina, nel 2026, e di rimodulare e sviluppare l'esercizio", ha detto Calaneri.

Il direttore commerciale di Rfi ha parlato anche di un gruppo di lavoro tecnico che sta studiando il collegamento della tratta verso Feltre, per un tratto di 20 chilometri, di cui 10 in galleria. "Si tratterebbe del primo tassello del famoso Ring delle Dolomiti", ha concluso.