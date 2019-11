Ebner, pmi la colonna dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - "Le piccole e le media imprese sono la colonna dell'economia altoatesina, serve comunque una grandezza minima per sul mercato estero, che è di vitale importanza". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner, durante la consegna del Premio economia Alto Adige. In presenza del commissario del governo, prefetto Vito Cusumano, sono stati premiati 57 dipendenti fedeli, che lavorano da almeno 36 anni per la stessa azienda. Due collaboratori vantano un'anzianità aziendale di addirittura 43 anni.

"I dipendenti che si identificano con la propria azienda e che fanno propri gli interessi imprenditoriali - ha aggiunto Ebner - sono la forza di ogni impresa". "Collaboratori e collaboratrici motivati e professionali, assieme a imprenditori e imprenditrici capaci, pongono le basi per un positivo sviluppo dell'economia locale, che si riflette in benessere per tutta la comunità", ha aggiunto Cusumano.